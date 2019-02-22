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Bilecik’te AR-GE Proje Pazarı konulu panel düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde, sanayi işbirliğine dayalı AR-GE Proje Pazarı konulu panel düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:25
Bilecik’te AR-GE Proje Pazarı konulu panel düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde, sanayi işbirliğine dayalı AR-GE Proje Pazarı konulu panel düzenlendi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Genel Müdürü İhsan Karamanlı, Melek Yatırımcı AR-GE Yöneticisi ve Sanayici ICI Teknoloji Firma Kurucusu Kenan Işık ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, “Üniversitelerimizin başlıca görevi eğitim vermek ve AR-GE faaliyetleriyle yeniliğe dayalı bilimsel bilgi üretmektedir. İkinci önemli görevi ise gerçekleştirdiği AR-GE faaliyetleri ile elde ettiği bilgiyi topluma,sanayiye sunacak şekilde toplumla ve sanayiyle bütünleştirmektedir. Başlattığımız bu farkındalık etkinlikleriyle firmalar ve akademisyenlere yönelik çalışmalarımız devam edecektir” dedi.


“Bilginin üretilmesi ve yayılması üniversitelerin temel görevleridir”


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bilginin üretilmesi ve yayılması üniversitelerin temel görevlerinden birisi olduğunu söyleyerek, “Bilindiği gibi insanlığın refahı ve gelişmesi amacıyla bilgi en önemli güçtür. Bilginin üretilmesi ve yayılması üniversitelerin temel görevlerinden birisidir. Üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülmesi ile ancak AR-GE faaliyetleriyle mümkün olabilmektedir. Son yıllarda AR-GE faaliyetlerinin önemi duyurulması ve yaygınlaştırılması adına ülkemizde önemli adımlar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE teşvikleri genel müdürlüğü tarafından kamu üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri bunların başında gelmekte olup bu konuda il bazında ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bilecik’te gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında bilgi ve teknoloji sanayi ve kuruluşlarına aktarılarak sanayicimizi gerekli ihtiyaç noktasında destek teknolojik transfer ofisimiz aracılığı ile sağlanmaktadır. 2017 yılında rektörlüğe bağlı olarak kurduğumuz transfer ofisimiz üniversite ve sanayi arasında bilgilendirme, iş birliği geliştirme konularında faaliyet gösterilmektedir. Bu kapsamda patent başvuruları alınmaya başlamıştır. Yine teknolojik transfer ofisimiz tarafından firmalarımıza kamu desteklemesi sürecinde gerekli proje yazma ve destekleme verilmektedir” ifadelerini kullandı.


Program Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Genel Müdürü İhsan Karamanlı, Melek Yatırımcı AR-GE Yöneticisi ve Sanayici ICI Teknoloji FirmasınınKurucusu Kenan Işık’ın sunumuyla son buldu.Program sonundan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye Teşekkür Belgesi ile üniversite anı tabağı hediye etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:25
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