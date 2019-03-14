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Bilecik’te “Akıl Oyunları Festivali”

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ’’Akıl oyunları Festivali’’nin finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:04
Bilecik’te “Akıl Oyunları Festivali”

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ’’Akıl oyunları Festivali’’nin finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, geleneksel olarak düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında çocukların coşku ve heyecanına ortak oldu. Akıl ve zeka oyunları festivali kapsamında düzenlenen turnuvalara, 4 kategoride 11 alanda 36 bin 243 öğrenci katıldı. İlçelerde de düzenlenen turnuvalarda finalistler belirlenerek, il finaline okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise grubu 155 öğrenci katıldı.


Festival havasında gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren öğrencilere Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından ödülleri verildi.


Festivale katılan ve dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılar dileyen Vali Şentürk, ’’Geleceğimizin gençlerini iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Ülkeyi kalkındırmaya, büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bugünün çocukları ve gençleri Türkiye’nin, geleceğini inşa edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:04
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