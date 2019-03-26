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Bilecik’te “Adalet Ormanı” oluşturuldu

Ankara’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Tarım ve Orman Bakanı Dr.

26 Mart 2019 Salı 12:38
Bilecik’te “Adalet Ormanı” oluşturuldu

Ankara’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı bir programda eş zamanlı olarak tüm illerde belirlenen alanlarda “Adalet Ormanı” oluşumu fidan dikim etkinliği Bilecik’te de gerçekleştirildi.


Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, yapılan bu etkinliğin, denetimli serbestlik kapsamındaki kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü yükümlünün ücretsiz olarak kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir kuruluşta kurumun yürütmekte olduğu hizmete yardımcı işlerde çalıştırılarak toplumsal katılım ile yükümlünün iyileştirilmesini amaçlayan ve kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir yükümlülük olduğunu ifade etti. Ceylan, “Bu yükümlülük ile yükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesi amaçlanmaktadır. İlimizde deAdaletOrmanı oluşumu adına Dereşemsettin Köy yolu 1’inci kilometrede 7 bin 500 metre kare alan içerisinde denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirilerek ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu. Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinasyonunda etkinliğin hazırlanmasında emeğin geçen İl Özel İdaresine, Bilecik Belediyesine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ve Orman İşletme İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti yükümlülüğü devam eden yükümlülerin katkıları ile ağaç dikim ve bakım çalışmalarının yıl boyunca devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
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