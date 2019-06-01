Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi’ni tamamlarken, bu kararnameye göre; Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSKAdli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre; Bilecik Hâkimi Ayşe Nur Köşek Şırnak Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi Oğuzhan Gül İstanbul Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi Ayçe Şahin Ankara Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi Vedat Yıldırım Kahramanmaraş Hâkimliğine, Bilecik HâkimiArzu Gürbüz İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Bilecik C. Savcısı Onur Gülbahar Adana C. Savcılığına, Bilecik C. Savcısı Mustafa Değerli Ankara C. Savcılığına, Bilecik C. Savcısı Burhan Şahin Gaziantep C. Savcılığına atandı. Van Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi) Necip Başar Alşan, Bilecik Hakimliğine, Suşehri C. Savcısı Alparslan Altıntaş’da Bilecik C. Savcılığına atandı.