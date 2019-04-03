Bilecik’te 55’inci Kütüphane Haftası kutlandı

Bilecik İl Halk Kütüphanesi tarafından 55’inci Kütüphane Haftası programı düzenlendi.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen programa Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak, Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürü Pınar Dengiz, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Kütüphanemizde şuanda 62 bin yayınımız var”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürü Pınar Dengiz, kütüphanelerinde şuanda 62 bin yayınlarının olduğunu belirtti. Dengiz, “Özel tasarım masa, raf ve oturma gruplarımız ile mekan estetiğini ve konforunu sağlamayı ön planda tutuyoruz. Oyun, oyuncak, akıl oyunları, internet erişim merkezimiz bulunmakta RFID akıllı kütüphane sistemine sahibiz. Bunun yanı sıra yine çeşitli kültürel aktiviteler etkinliklerle ilimizde okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kütüphane kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla etkinlikler düzenlemekteyiz. Geçen hafta yine 55’inci kütüphane haftası dolayısıyla bakanlığımızda hayata değer katan kütüphaneler başlığı altında Bilecik İl Halk Kütüphanemizi anlatan bir söyleşi programı düzenledik. Buradaki amacımız kütüphanemiz faaliyetlerini ve imkanlarını sizlere anlatarak buradan azami düzeyde yararlanmanız için bilgi vermek istedim. Bu arada bizim için güzel gelişmelerde yaşandı son aylarda” dedi.

“Hedefimiz hayatın içinde yer alan bir halk kütüphanesi olmak”

Dengiz, konuşmasının devamında, hedeflerinin hayatın içinde yer alan bir halk kütüphanesi olmak olduğunu ifade ederek, “2019 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan sıra dışı okurlar belgeselinde İlimiz Osmaneli ilçesinden kütüphanemiz okuru Nurdan Geçim sıra dışı okur olarak ödül aldı. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici bir olay. Bunun yanı sıra 55’inci Kütüphane Haftasının ana teması sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü olarak belirlenmişti. Bu konuda da kütüphanemizin rol model olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim. Nitekim bakanlığımız kütüphaneler ve yayımlar genel müdürlüğünde biraz sonra seyredeceğiniz başlı başına bu konuyla ilgili bir belgesel hazırlandı. Hem sıra dışı okurlar belgeseli hem de sürdürülebilir kalkınmada kütüphane başlığıyla yayınlanan bu belgeselleri tüm halkımız sosyal medyadan ya da internetten izleyebilir. Hedefimiz nitelikli hayata tutunan, hayatınıza dokunan ve 3’ncü mekan olarak gördüğünüz yaşamınızın ayrılmaz parçası olarak hayatınızın içinde yer alan bir halk kütüphanesi olmaya devam etmektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan program Bilecik İl Halk Kütüphanesi’nde çocuklar, gençler ve yetişkinler kategorisinde en çok kitap okuyanlara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.