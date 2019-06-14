Bilecik’te 36 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bilecik il genelinde 36 bin 155 öğrenci karnelerine kavuşmanın heyecanını yaşarken karnelerini vali ve belediye başkanının elinden alan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de 2018-2019 eğitim öğretim yılının son döneminin tamamlanmasıyla yaz tatiline girilirken il genelinde 36 bin 155 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Bilecik’te karne programının düzenlendiği adres ise Atatürk İlkokulu oldu. Buradaki karne dağıtımına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrenciler Vali Şentürk’ü kapıda çiçekle karşılarken protokol üyeleri sınıfları tel tek gezerek öğrencilerin karnelerini ve başarı belgelerini takdim etti.

“Bilecik’te eğitim hakikaten bir numara olmalı”

Karne töreni sonrası okul bahçesinde basın mensuplarına değerlendirme yapan Vali Şentürk, ilk olarak 1’inci sınıf öğrencilerine karnelerini verdiklerini belirterek “Çocuklarımız için bugün çok özel bir gün. Bir yıllık emeğin sonucu olarak 3 aylık bir tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor çocuklarımız. Tabi eğitim-öğretim yıl boyunca okullarda devam ediyor ama biz yaz tatilinde farklı formatlarda bu işin devam etmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz. Bilecik’imiz küçük bir il ve burada eğitim hakikaten bir numara olmalı. Bu konuda bizim çok iddialı olmamız lazım. Bunun da yolu muhakkak eğitim-öğretimi okullara hapsetmemekten geçiyor” dedi.

“Çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmelerine dönük olarak programlar uyguluyoruz”

Vali Şentürk son olarak çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yönelik programlar uyguladıklarını ve buna devam edeceklerini ifade ederek, “Bakanlığımızın da öngördüğü gibi, değişik sosyal aktivitelerle çocuklarımızın hayata hazırlanması, öğretimin yanında eğitim noktasında da yeteneklerini geliştirmelerine dönük olarak değişik programlar uyguluyoruz ve uygulayacağız. Yaz döneminde biz çocuklarımızla gönül huzuruyla tatil yaparken, velilerimize de birer görev verdik. Dedik ki; ’her biriniz ne iş yapıyorsanız çocuklarınızla beraber yapın.’ Bire süreliğine hayatınızı ne ile kazanıyorsanız o işinize çocuklarınıza ortak edin, yanınıza çırak olarak alın, annelerimize söyledik; ‘Mutlaka çocuklarınız sizlere yardımcınız olsunlar.’ Yani hayatı tanısınlar. İnşallah huzurlu, mutlu, güzel bir tatil dönemi geçer ve önümüzde eğitim-öğretim yılında daha kapsamlı olarak Bilecik’te bu iddiamızın altını doldurabileceğimiz güzel çalışmalarımızı hep beraber öğretmenlerimizle, velilerimizle, öğrencilerimizle imza atarız” ifadelerine yer verdi.

Karne töreni, Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisinin sergilenmesinin ardından sona erdi.