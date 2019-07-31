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Bilecik’te 2019 yılı kurban hizmetleri komisyon kararı alındı

Bilecik’te Kurban Hizmetleri Komisyonu, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu’nun başkanlığında toplanırken 2019 yılı Kurban Bayramında uygulanmak üzere kararlar alındı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
Bilecik’te 2019 yılı kurban hizmetleri komisyon kararı alındı

Bilecik’te Kurban Hizmetleri Komisyonu, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu’nun başkanlığında toplanırken 2019 yılı Kurban Bayramında uygulanmak üzere kararlar alındı.


Alınan kararlar doğrultusunda; kurban kesmek isteyenler kurbanlarını sağlık şartlarına uygun, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğine ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun olarak kesebilecek. Bilecik il merkezinde toplu kurban satışının Osmangazi Mahallesi Mahalle Konağı altında, kurban kesiminin de, İstasyon Mahallesinde belediye başkanlığına ait belediye mezbahanesinde, Bayırköy Beldesinde toplu kurban satışının Gazi Mahallesi semt sahasında, kurban kesiminin de belediye mezbahanesinde, Vezirhan Beldesinde toplu kurban satışının Cumhuriyet Meydanında, kurban kesiminin de Turhan Ocak, Ertaç Çakmak, Mustafa Balcı ve Ferit Arkadaş besihanesinde yapılması şeklinde belirlendi.


Ayrıca, toplu kesim yerlerinde kesilecek hayvanların sağlık yönünden incelenebilmeleri ve kontrollerinin yapılabilmesi için ilgili belediyeler tarafından veteriner hekim ve usulüne uygun olarak kesim işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda kasabın görevlendirilmesine, Vezirhan ve Bayırköy Belediyelerinin veteriner hekim hizmetlerinden ne şekilde faydalanacaklarına ve kesim işlerinde görevlendirilecek kasapların geçerli yeterlik belgelerinin olup olmadığına dair komisyona bilgi verilmesine, eksikliklerine ikmali için yukarıda belirtilen mahallerin Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili belediye zabıta müdürlüklerinden oluşacak bir komisyon marifetiyle Kurban Bayramı öncesinde mahallinde incelenmesine karar verildi. Komisyon öte yandan; Vezirhan ve Bayırköy’de yapılacak kontrollerde mahalli belediyenin zabıta görevlendirmesine bu kesimhaneler dışında yapılacak toplu kesim mahallerinin sahiplerinin veteriner hekim bulundurmalarına izin talebinde bulunan özel kesim yerlerinin hangi veterinerlerle anlaştıklarını dilekçelerinde belirtmelerine ve bunların ücretinin kendilerince karşılanmasına, bu yerlerin denetim ve kontrollerinin İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili Belediye Zabıta Müdürlüklerince kurban bayramı öncesinde yapılmasına, belirlenen mahallerin dışında yol, park, sokak, meydan ve cadde gibi umuma mahsus yerlerde kesinlikle kurbanların kesilmemesi kararlarını aldı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
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