Bilecik’te 2 belediyenin ekmek zammına itirazı "red" edildi

Bilecik il genelinde yaşanan ekmek zammına Bilecik ve Söğüt belediyelerinin itiraz ederken, bu itiraz komisyonca "red" edildi.

Bilecik ve Söğüt ilçelerinde 1 liradan satılan 200 gram somun ekmek, 250 grama çıkartılırken fiyatı da 1 buçuk lira olarak belirlenmişti. Yapılan bu zamma iki belediyede Bilecik Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne zamlara karşı yaptığı itiraz yaptılar. Bu itirazlar aralarında Valilik, TSO, Esnaf Odası, belediye temsilcileri ve diğer ilgililerin bulunduğu komisyon reddetti. Böylece 250 gram ekmeğin satış fiyatı 1 lira 50 kuruştan devam edecek.