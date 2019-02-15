Bilecik’te 194 kilometrelik yol ağına 20 bin adet fidan dikilecek

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 3 grup köylerden oluşan toplam 194 kilometre mesafede yol ağına 20 bin adet fidan dikileceğini belirtti.

Bilecik Valiliği’nde gerçekleştirilen, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapılan toplantıda Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş projelerle ilgili sunum yaparak bilgilendirmelerde bulundu Yoldaş, “Valimizin yaptığı bu proje; 3 grup köylerden oluşan toplam 194 kilometre mesafede yol ağlarına 20 bin adet fidan dikilecek. Böylece hem yol kenarlarımızda güzel bir görüntü sağlayacağız, hem de üretime katkı sağlayacağız. Ayrıca diğer bir projemizde Her köyde hazine arazisine köy tüzel kişiliği adına gelir getirici 1 adet ceviz bahçesi kurulması planlanmaktadır. Projenin amacını şu şekilde sıralayabiliriz; yörede yaşayan çiftçi ailelerini ceviz yetiştiriciliği için teşvik ederek geçim kaynağı teminine yardımcı olmak bahçeden elde edilen gelir ile köyde mağdur olan ve vakıfa müracaat eden kişilere yardım sağlanacak, hasta ve yaşlı kişilere yol yardımı ile öğrencilere burs yardımı yapılacaktır. İlimizde ceviz üretimini yaygınlaştırmak, kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek, bölgedeki üreticilere örnek teşkil etmek, bölgede meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak,Kırsal kesimden göçü önlemek, Bilinçli üretimler sonucu yeni iş sahalarının oluşturulması ve işsizliği azaltmak amaçlanmaktadır” dedi.