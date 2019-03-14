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Bilecik’te 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları başladı

Bilecik’te 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:38
Bilecik’te 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları başladı

Bilecik’te 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.


Bilecik İl Sağlık Müdürü Vekili Uzman Dr. Ahmet Tuğrul, il müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri yöneticileri ve personellerin katılımıyla başlayan kutlamalar kapsamındaki çelenk sunumu, hatıra fotoğrafı ile son buldu. 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları akşam Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek programla devam edecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:38
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