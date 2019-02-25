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Bilecik’te 11 çınar ve ıhlamur ağacı fidanı dikildi

Bilecik’te 11 çınar ağacı ve 11 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
Bilecik’te 11 çınar ve ıhlamur ağacı fidanı dikildi

Bilecik’te 11 çınar ağacı ve 11 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İş birliği ile Bilecik Pelitözü Göleti’nde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilere doğa sevgisini kazandırmak ve ağaç dikimini teşvik etmek amacıyla Bilecik Pelitözü Göleti’nde düzenlenen etkinliğe; Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Bilecik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu Müdürü Erol Tuna, Bilecik Malhun Hatun İlkokulu Müdürü Hüseyin Çetinkaya ve öğrenciler katıldı.


Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak olan protokolle il genelinde fidan dikimini yaygınlaştırmak hedeflendiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
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