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Bilecik’te 10 gölete 64 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 gölete 64 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:18
Bilecik’te 10 gölete 64 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 gölete 64 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.


Bilecik Pelitözü Göleti’nde yapılan balıklandırma etkinliği Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür V. Emrah Celasin ve müdürlük personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Burada bir açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “İlimiz merkez ilçesi Pelitözü Göleti’ne 2 bin adet, Selöz Göleti’ne bin adet, Kurtköy Göleti’ne 15 bin adet, Gölpazarı Akçay Göleti’ne bin Osmaneli Çerkeşli Göleti’ne 30 bin adet, Pazaryeri Esemen Göleti’ne bin adet, Sarnıç Göleti’ne bin adet, Söğüt Borçak Göleti’ne 2 bin adet, Zeyve Göleti’ne bin adet ve Yenipazar Göleti’ne 10 bin adet olmak üzere toplamda 64 bin adet sazan balığı yavrusu eşzamanlı olarak bırakıldı. Böylece ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında son 5 yılda 18 göletimize 220 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakılmış oldu” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:18
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