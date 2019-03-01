0553 313 94 23

Bilecikspor’dan taraftarlarına çağrı

Bilecikspor Asbaşkanı Harun Dilek, hafta sonu oynayacakları 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi taraftarına çağrıda bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 19:52
Bilecikspor’dan taraftarlarına çağrı

Bilecikspor Asbaşkanı Harun Dilek, hafta sonu oynayacakları 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi taraftarına çağrıda bulundu.


Harun Dilek, kulüp binasında yaptığı açıklamada Bilecik 1. Amatör Lig 21’inci haftasında pazar günü saat 15:00’da Edebali Stadı’dan oynanacak olan 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi taraftarına dostça ve centilmence bir maç geçmesini diledi. Dilek, "Pazar günü oynayacağımız 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakasına takımımıza destek vermeleri için tüm Bilecik halkını ve taraftarlarımızı bekliyoruz. Maç öncesi saat 14:15’de Şehitler Parkı’ndan kortej halinde taraftarlarımız ile birlikte yürüyüş yapacağız. İki takım taraftarları arasında dostça, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Kavganın değil centilmenliğin öne çıktığı bir müsabaka olsun" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MPT-55K ile atış yaptı
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    2. Osmanlı Ocakları’ndan “Sisi” protestosu
    3. Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    5. TBMM Başkanı Şentop’tan Lozan..
    6. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 -..
    7. "Avrupa'daki çocuklarımız Türkçeyi..
    8. Komşu'dan Rusya'ya sert tepki: Truva..
    9. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD’nin..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı..
    11. Sabah namazı vakti değişti mi? Sabah..
    12. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    13. Enerji Bakanı ve Aile Bakanı..
    14. Genelkurmay çatı davasında ara karar
    15. Anaokulunda minik çocuklara skandal..
    16. "Öldür Beni Sevgilim" filminin Ankara..
    17. Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk..
    18. Otogaza zam geldi!
    19. Avustralya'da kayıtlara geçen en sıcak..
    20. Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı:..
    21. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı
    22. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç..
    23. "Sigortacılık sektörü 2019 yılı için..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    25. Akın Öztürk, suçlamaları kabul etmedi
    26. Zonguldak’ta 2018 yılında 3 bin 585..
    27. Ankesör soruşturmasında 11 astsubay..
    28. Bulgaristan'da hemşireler eylem yaptı
    29. ABD ile Kuzey Kore anlaşmazlığına..
    30. Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu