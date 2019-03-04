Bilecikspor kendi evinde lidere yenildi

Bilecikspor ligin 21’inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde1308 Osmaneli Belediyespor’a mağlup olurken, Osmaneli ekibi bir adım daha yaklaştı.

Bilecik Edebali Stadı’ndan oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 21’inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha seyirci önünde lig lideri 1308 Osmaneli Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu. Maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor ilk dakikalarda rakibine üstünlük kurarken maçın 16’ncıdakikasında Onur Keçeci golüyle 1-0 öne geçti. Yediği golden sonra müsabakada dengeyi kuran Bilecikspor rakip kaleye ataklar yapmaya başladı. İki takımın karşılıklı buldukları ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarı deplasman ekibi 1308 Osmaneli Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısı orta sahada ikili mücadele ve ara ara bulunan pozisyonlarla geçildi. Maçın 85’inci dakikasında gelişen bir 1308 Osmaneli Belediyespor atağında Sefa Karadağ takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golden bulunan gol pozisyonları sonuçsuz kalırken, maçı 1308 Osmaneli Belediyespor 2-0 kazandı. Bu galibiyle 1308 Osmaneli Belediyespor puanını 57’ye çıkardı. Bilecikspor ise 40 puanda kaldı. 1308 Osmaneli Belediyespor ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi Bayırköyspor ile arasında 8 puan fark bulunurken, şampiyonluğa en yakın takım oldu.