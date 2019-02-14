Bilecikspor deplasmanda rahat kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 3 hafta önce oynanacak olan ve kar yağışı nedeniyle ertelenen Bozüyük Akpınarspor-Bilecikspor müsabakasını Bilecikspor farklı kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig 14’üncü haftada oynanması gereken ve o gün yağan yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Bozüyük Akpınarspor- Bilecikspor Bozüyük 1. Nolu Çim Sahada oynanırken, müsabakayı Bilecikspor 4-1 kazandı. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 30’uncu dakikasında Erman Sert ile durumu 1-0’a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı deplasman ekibi Bilecikspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya ya atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 55’inci dakikasında Selami Demir ile durumu 2-0’a getirdi. Bu golden 20 dakika sonra Selami Demir kendisinin ikinci takımının 3’üncü golünü attı. Maçın 80’inci dakikasında nadir gelişen Bozüyük Akpınarspor atağında Bilal Şimşek durumu 3-1’e getirdi. Maçın 89’uncu dakikasında altyapıdan a takıma alınman Gökay Anigören Bilecikspor’un 4’üncü golünü kaydetti. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, Bilecikspor maçı 4-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor 37’e çıkarırken, Bozüyük Akpınarspor 9 puanla 13 takımlı ligde 12’inci sırada yer aldı.