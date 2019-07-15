Bilecikliler Özgün konseri ile keyifli bir gece yaşadı

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikte"adlı konserler kapsamında sahne alan Özgün, Bileciklilere keyifli bir gece yaşattı.

Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatroda sahneye çıkan Özgün, sevilen eserlerini Bilecikliler için seslendirdi. Gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Sanatçı Özgün’e konser sonunda çiçek takdim etti.

Gerçekleştirilen konsere katılımı dolayısıyla Özgün ve ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik’te yaz mevsimi boyunca güzel konserlerin düzenleneceğini belirterek, "Bilecik’te güzel etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Sevilen eserlerini bizler için seslendirdi. Yaz mevsimi boyunca birbirinden değerli sanatçıları Bileciklilerle buluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Sanatçı Özgün ise şehirler için kültür ve sanat etkinliklerinin önemine değinerek, kendisini Bileciklilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür etti.