Bilecikli öğrenciler okula bisikletle gitti

Bilecik’te bir grup öğrenci, farkındalık oluşturmak amacıyla okullarına bisikletleri ile gitti.

Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde geçen yıllarda başlatılan ’’Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’’ etkinliği kapsamında öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde buluştu ve Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokuluna bisiklet ile ulaşım sağladılar. Sağlıklı Kentler Birliği olarak şehir içi ulaşımında bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” etkinliğinde çocuklara simit, meyve suyu ikramı da yapıldı. Düzenlenen etkinliğe; Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan, öğretmen ve bisikletli öğrenciler katıldı. Program öncesi aktivite hakkında bilgi veren Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan proje hakkında bilgi verirken, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ise öğrencilere, bisiklet kullanımının faydaları ve trafikte uyulması gereken kurallarını anlattı.

"Haydi çocuklar bisikletle okula diyoruz"

Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde güzel ve anlamlı bir çalışmayı sergilediklerini kaydeden Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, “Bugün çocuklarımızla birlikte ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ ‘etkinliği için bir araya geldik. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Dünya Sağlık Örgütüne üye bir kuruluş. Biz de Bilecik Belediyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliğinin bir üyesiyiz ve güzel projeler ile katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Bugün burada 4’üncüsünü düzenlediğimiz haydi çocuklar bisikletle okula diyoruz. Çocuklarımızı hareketli ve sağlıklı yaşam konularında bilinçlendirmek istiyoruz. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde yine etkinliğimiz düzenliyoruz" dedi.

"Bilecik aktiviteleriyle örnek il olarak seçildi"

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ise; şehirdeki çocukların, trafik yaşamına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, ‘’Geçtiğimiz yıl Sağlıklı Kentler Birliği kitabında 32 sayfa yaptığımız etkinliklere yer verdi. Ülkemiz için, sağlıklı yaşam ve trafiği rahatlatma adına kaynak oluşturdu. Bu anlamda Bilecik örnek il oldu. Daha önce de ödül almıştık. Buradan belediyemiz ve Sağlıklı Kentler Birliği yetkililerine teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımı ve faydaları ile trafik kurallarının olduğu broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte Dernek Temsilcisi Hakan Yavuz, öğrencilere bisiklet kullanımı ve kurallarını anlattıktan sonra öğrenciler okullarına bisiklet ile ulaştı.