0553 313 94 23

Bilecikli kick boksçu Enes Tetik maça Kayı Alp’leri ile çıktı.

King Of Kings World Series Turnuvası’na katılan Bilecikli profesyonel kick boksçu Enes Tetik rakibine yenilirken, 250 seyirci desteği ve maça Kayı Alp’leri ile çıkması sonucu turnuvaya damgasını vurdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:17
Bilecikli kick boksçu Enes Tetik maça Kayı Alp’leri ile çıktı.

King Of Kings World Series Turnuvası’na katılan Bilecikli profesyonel kick boksçu Enes Tetik rakibine yenilirken, 250 seyirci desteği ve maça Kayı Alp’leri ile çıkması sonucu turnuvaya damgasını vurdu.


Geçtiğimiz gün Sakarya’nın Hendek ilçesinde gerçekleşecek King Of Kings World Series Turnuvası’na kentten 250 kişi desteği ile giden Bilecikli Enes Tetik rakibine yenilirken, maça çıkışı ve en çok seyirci desteği olan sporcu olarak turnuvaya damgasını vurdu. Tetik, 3 dakikalık 3 raunt şeklinde düzenlenen müsabakada İranlı rakibi Hashem Rahimzadeh karşısında ilk 2 raunt 1-1’lik skorla bitirirken, son rauntta rakibine 2-1’lik skorla yenildi.


"King Of Kings World Series Turnuvası bizim için bir tecrübe oldu"


Bilecikli olduğu ve bu topraklarda Osmanlı Devleti’nin kurulduğundan maça Kayı Alp’leri ile çıktığı anlatan profesyonel kick boksçu Enes Tetik, "44 farklı ülkede yayınlanıyor ve bu organizasyona çok iyi dövüşçüler katıldı. Bizlerde bizleri yalnız bırakmayan 250 destekçi abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle birlikte katıldık. İlk 2 raunt berabere biterken, 2 raunt sonunda rakibin bacağına tekme atarken blok yapması sonucu dize vurduk. Sol ayak bileğimizin dış taraftaki kemiği çıkmış ve onun acısıyla son rauntta rakibimize 2-1’lik skorla maçı verdik. Ben en son maçımı 21 yaşında yaptım ve 4 yıldır ringe çıkmadım.O dönem K-1 Profesyonel Lig’de oynadığım 20 müsabakada 2 mağlubiyet 1 beraberlikle ve 17 galibiyet aldım. King Of Kings World Series Turnuvası bizim için bir tecrübe oldu ve 3 ay rövanş maçımız var. Bu maçı kazanmak ve bizleri yalnız bırakmayan herkese sevinç yaşatmak istiyorum" dedi.


"En önemli teşekkürüm ise; beni desteklemeye gelen o 250 güzel yürekli insana"


Bu turnuvaya katılması başta Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür eden Tetik, "Nihat başkanımız bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmadı. Bana her zaman destek oldu. Maç günü telefonla arayarak başarılar dileyerek moral verdi. Gölpazarı Belediye Başkanımız Vedat Kazıcı olsun ona keza. Her ikisine de teşekkür ederim. Onları rövanş maçını alarak gururlandıracağım. En önemli teşekkürüm ise; beni desteklemeye gelen o 250 güzel yürekli insana. Beni bir dakika yalnız bırakmayarak, maç boyunca yaptıkları tezahüratlar ile beni onara ettiler. Turnuvaya damgalarını vurdular. Son olarak benim tüm reklam, tanıtım işlerimi yürüten Ali Muhşin abimi de teşekkür ederim" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün sonu
    1. Piyasalarda gün sonu
    2. Taşıma bandındaki kaçak elektrik..
    3. Motosikletiyle kaza yapan banka..
    4. Devlet terör mağdurlarının yarasını..
    5. Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu..
    6. Tekere takılan eşarp kazaya neden..
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. Borsa günü düşüşle tamamladı
    9. Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
    10. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti..
    11. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    12. Cezayir seçimleri Arap Birliği..
    13. Binali Yıldırım Çamlık Millet..
    14. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    15. Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor
    16. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    17. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    18. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    19. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    20. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    21. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    22. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    23. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    24. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    25. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    26. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    28. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    29. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    30. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'