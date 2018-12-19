Bilecikli kadınların "file" mesaisi

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te bir grup kadın, ocak ayından itibaren parayla satılacak naylon poşetlerin yerine kullanımının artması beklenen file örerek hem çevre kirliliğinin önlenmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadınlar, haftanın üç günü çeşitli mekanlarda bir araya gelerek alışveriş filesi örüyor. Aralarında Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can ile esnaf ve ev hanımlarının da bulunduğu 50 dolayında kadının ördüğü fileler için şimdiden siparişler alınıyor.

Kentte doğal ürünler satış mağazası bulunan Zehra Öcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin ocak ayı itibarıyla ücretli olmasıyla ülke genelinde kullanımının azalacağının ön görüldüğünü belirterek, bunun yerine insanların alışveriş yaptıkları ürünler için eskiden olduğu gibi file kullanmayı tercih etmesinin beklendiğini kaydetti.

Haftanın 3 günü akşam saatlerinde belirlenen bazı mekanlarda çevredeki esnaf ve tanıdık kadınların birbirine söyleyerek duyurması sonucu bir araya gelen kadınlarla file ördüklerini anlatan Öcek, şöyle konuştu:

"Biz file yapımını biliyorduk ama sadece plaj çantası, hediyelik çanta şeklinde yapıyorduk. Zevk olarak yapıyorduk ama şimdi bunu artık bir sisteme dökelim, satıp aile bütçemize de katkı sunalım istedik. Siparişler de gelmeye başladı. Neticede poşet kullanımı azalınca fileler gün yüzüne çıkacak. İnsanlar bilinçlendi. Çevreye daha fazla önem veriyor. Evlerimizde eksik, yarım kalan iplerimiz de var. Bunlardan tüysüz ve sağlam olanları ayırdık. Herkes evinden getirdi, bunlardan da yapıldı. Balıkçıların ağlarına ördüğü teknik ve aparatla file yapıyoruz."

- "Tüm kadınları bu tür faaliyetlere davet ediyorum"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can da Bilecikli hanımlara bir ekmek kapısı olsun diye yola çıktıklarını söyledi.

File örmek için bir araya gelen kadın gruplarının değiştiğini, ilginin giderek arttığını anlatan Can, "Eskiden büyüklerimiz malzemeleri keselere, keseleri de fileye koyarlardı. Dedelerden, babaannelerden hatırlıyorum. Karpuz taşıyorlardı, çok hoş görünürdü. Ben de file yapmayı öğrendim. Tüm kadınları bu tür faaliyetlere davet ediyorum." dedi.

Süs malzemeleri satan Şerife Kaplan da "Anne ve anneannelerimizin yöntemiyle pazara alışverişe gittiğimizde belli çantalarımız olması gerekiyor. Bunu nasıl çözebiliriz diye düşündük. Bayanlarla toplanıp, belirli günler belirleyip fileler örmeye başladık. Bir file yarım saatte örülebiliyor." diye konuştu.

- "Ağ tekniği kullanıyoruz"

Ev hanımı 4 çocuk annesi Emine Erciyes de kadınların özellikle sıfır maliyetli projelere ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

"Naylon poşetler parayla satılınca kullanımı azalacak. Biz de Bilecikli kadınlar olarak bir araya gelip eskiden sıkça kullanılan fileleri örüyoruz. Şehrimizin yanı sıra Samsun ve İstanbul'dan aldığımız siparişleri yetiştirmek için üretimimiz hızla sürüyor. Ağ tekniği kullanıyoruz. Hedeflediğimizden iyi durumdayız. Toplu halde üretiyoruz. Bir kadın 30-45 dakikada yapabiliyor. Kadınların ilgisi çok arttı. Şu anda üç grup halindeyiz. Bazen evlerde bazen mahalle konaklarında toplanarak çalışıyoruz."