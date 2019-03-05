Bilecikli kadınlar sanatçı Gözde ile coştu

Bilecikli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü erken kutlarken, sanatçı Gözde ile coştular.

Bilecik Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara akşam eğlencesi programı düzenlenirken, sahne alan sanatçı Gözde kadınlara güzel bir gece yaşattı. Konser sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kadınların toplumsal yaşamdaki değerine değinerek, "Bilecik Belediyesi olarak gönlümüzün sultanı kadınlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü armağanı olarak hazırladığımız kadınlarımızla akşam eğlencesi adlı programda hanım efendilerle bir araya geldik. Hayatı bizlerle paylaşan ve bu anlamda büyük bir görev üstlenen kadınlarımız için ne yapsak azdır. İnşallah yeni dönemde de kadınlarımız için daha güzel eserlere imza atacağız. Bu vesile ile düzenlediğimiz programa katılan sanatçı Gözde ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı ve çok sayıda kadın katıldı.