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Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan kadın grubu protesto ettiler

Bilecikli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de CHP ve HDP öncülüğünde toplanan bir grubun ıslıklarla ve sloganlarla ezanı protesto etmesini kınadılar.

12 Mart 2019 Salı 17:57
Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan kadın grubu protesto ettiler

Bilecikli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de CHP ve HDP öncülüğünde toplanan bir grubun ıslıklarla ve sloganlarla ezanı protesto etmesini kınadılar.


Bilecik Belediyesi bahçesinde toplanan grup ellerinde dev Türk Bayrağı ile belediye bahçesinden Atatürk Bulvarı, Teyfikbey Caddesi, Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdüler. Burada kadınlar adına bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can, ilk olarak İstiklal Marşının kabul edilişinin 98’inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nü rahmet ve minnetle duygularla andı. Yağcı, "Bugün bizler kahramanlık destanımızın dizelere dökülüşü olan İstiklal Marşımızın kabul edilişini büyük bir coşkuyla hatırlamak ve milli şairimizi yad etmek için bir araya geldik. Ne yazık ki böylesine önemli bir günde, son günlerde yaşadığımız üzücü ve bizi kıran olayları da sizlerin huzurunda kamuoyuna duyurmak istedik” dedi.


“Bu yapılanlara karşı duyarsız kalmamalıyız”


Can, konuşmasının devamında, 8 Mart’ta Taksim’de yapılan ezana saygısızlık konusu hakkında duyarsız kalmayacaklarını belirterek, “Bu yapılanlara karşı duyarsız kalmamalıyız. Bizler dirilişin şehri Bilecik’ten şunu haykırıyoruz. Bayrağımıza uzanan eli kırarız, ezanımıza yapılan her türlü saygısızlığı en ağır şekilde kınar ve karşısında dururuz. Son olarak şunu da ifade ediyorum ki milli ve dini değerlerin hiçbir şekilde siyasi görüş ve arzulara malzeme yapılmasına da asla izin vermeyeceğiz. Bu yöndeki duygu ve düşüncelerimizi de kamuoyuna ve aziz milletimizin bilgisine sunuyorum. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” ifadelerine yer verdi.


Konuşmasının ardından 41 kişinin oluştuğu bir kadın grubun İstiklal Marşını 10 kıtasını okumasıyla program son buldu.


Yürüyüşe, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün eşi Münevver Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ın eşi Zuhal Namal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:57
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