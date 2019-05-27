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Bilecik’in yöresel ürünleri için büyük buluşma

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi "Bilecik Yöresel Ürünlerinin Ambalaj Tasarımı ve Satış Tekniklerinin Geliştirilmesi" konulu panele ev sahipliği yaptı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:25
Bilecik’in yöresel ürünleri için büyük buluşma

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi "Bilecik Yöresel Ürünlerinin Ambalaj Tasarımı ve Satış Tekniklerinin Geliştirilmesi" konulu panele ev sahipliği yaptı.


Kentin sahip olduğu zengin yöresel ürün potansiyelinin değerlendirilmesi adına yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı panel, kamu, özel sektör ve üniversite temsilcileri ile kadın girişimcileri bir araya getirdi. Panele Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, Bilecik Tarım ve Orman Müdürü İl Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Şermin Kahraman ve Bilecikli kadın girişimciler katıldı.


Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) tarafından düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İsa İpçioğlu, yöresel ürünlerin ve yöresel turizmin son dönemde Türkiye’de önem verilen bir konu haline geldiğini söyleyerek kadınların bu alanda olmazsa olmaz unsurlar olduğunu dile getirdi. Bilecik’in özellikle iç turizm alanında gelişme gösterdiğini belirten İpçioğlu, “Turizmden elde edilen gelirlerin artırılması için yöresel ürün yelpazesinin öne çıkarılması ve ilimize gelen turistlere doğru yerlerde ve doğru şekilde sunulması gerekiyor. Panelimizde bu ürünlerin üretim aşamasındaki hijyen esaslarından, ambalajlama ve satış teknikleri gibi teknik konulardan bahsedilecek. Panelin daha önemli bir yanı da bu alandaki tüm paydaşları bir araya getiriyor olması. Panelin sonunda ortak sorunlara çözüm arayacağımız bir bölüm olacak ve burada bir tanışmayı gerçekleştireceğimizi ve geleceğe yönelik somut adımlardan birini atacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen panel Vali Yardımcısı Akın Yılmaz tarafından Prof. Dr. İsa İpçioğlu’na, teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:25
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