Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesinin acı günü Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi ferdi Birol Çınar’ın eşi Gülden Çınar, (37) yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastane vefat etti.

Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi ferdi Birol Çınar’ın eşi Gülden Çınar, (37) yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastane vefat etti.

3 yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden ve son günlerde Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi gören 2 çocuk annesi Gülden Çınar’ın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Dedeoğlu Cami’inde kılınacak cenaze namazına müteakiben şehir mezarlığına defnedilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.