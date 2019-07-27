Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesinin acı günü
Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi ferdi Birol Çınar’ın eşi Gülden Çınar, (37) yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastane vefat etti.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
Bilecik’in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi ferdi Birol Çınar’ın eşi Gülden Çınar, (37) yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastane vefat etti.
3 yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden ve son günlerde Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi gören 2 çocuk annesi Gülden Çınar’ın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Dedeoğlu Cami’inde kılınacak cenaze namazına müteakiben şehir mezarlığına defnedilecek.
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