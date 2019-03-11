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Bilecik’in köyleri fidanlarla renklenecek

Bilecik Valiliğince başlatılan "Köy yol kenarında ağaçlandırma ve köy bahçeleri projesi" kapsamında, merkez ve tüm ilçelerdeki köy yolları fidanlarla renklenecek, meyve bahçeleriyle gelir elde edilecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:37
Bilecik’in köyleri fidanlarla renklenecek

Bilecik Valiliğince başlatılan "Köy yol kenarında ağaçlandırma ve köy bahçeleri projesi" kapsamında, merkez ve tüm ilçelerdeki köy yolları fidanlarla renklenecek, meyve bahçeleriyle gelir elde edilecek.


Düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Kurum amirleri ile Ziraat Fakültesi Dekanı Zeki Mut ile Fakülte öğrencileri ve vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlandı. Program kapsamında merkeze bağlı Cumalı Köyünde ceviz bahçesindeki fidan dikiminde Vali Bilal Şentürk, Bilecik’in 4 bölgenin doğal güzelliklerinin birleştiği çok önemli bir kent olduğunu vurguladı. Bu anlamda Bilecik’in doğasının güzelliğine dikkati çeken Vali Şentürk, "Doğamız güzel ama biz istedik ki vatandaşlarımızın hem gelir kapısı olsun, hem de köylerimize bir estetik güzellik katalım. Arzu ederdik ki köylerimizde nüfus olsun. Köylerimiz çok hızlı bir şekilde şehirlere akıyor ve nüfus kalmıyor ama ata topraklarımızı terk etmeyelim, topraklarımızı işleyelim, topraklarımızdan gelir elde edelim" dedi. Ceviz bahçesi ile bunun bir örneğini ortaya koymak istediklerini dile getiren Vali Şentürk, "Vatandaşlarımızın topraklarını atıl bırakmalarını istemiyoruz. Kısmi zamanlı işlerle topraklarından verim alsınlar. Meyvecilik bunun bir örneğidir. Buraya dikeceğimiz cevizlerin yılda bizden isteyeceği bakım çok sınırlı. Eskişehir’de ikamet eden bir hemşerimiz hafta sonu gelerek ceviz bahçesinin bakımını yaparak ta buradan gelir elde edebilir. Bu buna bir örnek olsun. Buradan elde edeceği gelir ile köyün temel ihtiyaçlarını, zorda olanların elinden tutmak suretiyle karşılamaya katkı sağlamak olur" ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş dua ederek davetlilere pilav ayran ikramının yapılması ile etkinlik son buldu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:37
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