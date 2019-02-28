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Bilecik’in ithalat ve ihracatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ithalat ve ihracat azaldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:17
Bilecik’in ithalat ve ihracatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ithalat ve ihracat azaldı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bilecik’te 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 5,5 azalarak 7 milyon 751 bin dolar, ithalat ise yüzde 68,8 azalarak 2019 Ocak ayında 6 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti.

 

Öte yandan Türkiye’de ihracat yüzde 5,9 arttı, ithalat ise yüzde 27,2 azaldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:17
  1. Bursa
  2. Bilecik
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