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Bilecik’in en büyük yaşam adası o mahalleye olacak

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Bilecik için hazırlanan vizyon projeler hakkında yaptığı açıklamada; ‘’Şehrimizin en büyük Spor ve Sosyal Yaşam Adasını Ertuğrulgazi Mahallemize kazandırıyoruz’’ dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:52
Bilecik’in en büyük yaşam adası o mahalleye olacak

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Bilecik için hazırlanan vizyon projeler hakkında yaptığı açıklamada; ‘’Şehrimizin en büyük Spor ve Sosyal Yaşam Adasını Ertuğrulgazi Mahallemize kazandırıyoruz’’ dedi.


Belediye Başkanı Nihat Can, vizyon projeleri hakkında verdiği detaylı bilgilerde; Ertuğrulgazi Mahallesi Spor ve Yaşam Adası’nın ilk etapta 100 dönüm daha sonra ise 250 dönüm alanda gerçekleştirileceğini belirtti. Bilecik Belediyesi tarafından projenin gerçekleştirileceği Ertuğrulgazi Mahallesinde hafriyat çalışmalarının iki yıl önce başladığını ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, şunları söyledi:


"Belediyemiz tarafından gerçekleştireceğimiz proje ile; atıl ve zor koşullara sahip bir alanı şehrimize kazandırıyoruz. Bu projeyi hayata geçirerek, Bilecik’imizin en büyük spor ve yaşam merkezine imza atıyoruz. Proje kapsamında; Otopark, kaskatlı geçişli ana aks yollar, kafeterya, gezinti yolları, bisiklet yolları, yürüyüş alanları, spor alanları, kaykay ve paten pisti, süs havuzları, engelli rampaları yer alacak."


Belediye Başkanı Nihat Can, proje kapsamında ayrıca çocuklar için çocuk oyun alanları, masal kahramanlı figürler, piknik alanları, çim terasları ve seyir alanlarının yer alacağı bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:52
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