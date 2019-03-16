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Bilecik’in cazip noktaları teleferikle bağlanacak

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, teleferik projesi hakkında bilgiler verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:14
Bilecik’in cazip noktaları teleferikle bağlanacak

“Cumhuriyetimizin 100 yılında Bilecik’i Vizyon Projelerle Buluşturuyoruz’’ düşüncesiyle projelerini açıklayan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez teleferik projesi hakkında bilgiler verdi.

 

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, teleferik projesi için ilgili kurum ve firmalarla görüşmelerin tamamlandığı ve en kısa zamanda yapım çalışmaları için sahaya ineceklerini belirtti. Can, "İlkleri gerçekleştiren Bilecik Belediyemizin teleferik projesi Kent Ormanı- Akasya Altı- Şeyh Edebali olmak üzere 3 istasyondan oluşacak. Böylece şehrimizin cazip noktalarını birleştiriyoruz. Aynı zamanda doğa, tarih ve inanç turizmini bir arada buluşturuyoruz. Ayrıca projemiz ile tarihimiz ve geleceğimiz arasında köprü kuruyoruz. Projemiz yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek. Bu yönüyle belediye bütçemize zorluk getirmeyecektir. Teleferik projemiz şehrimiz ve insanımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:14
  1. Bilecik
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