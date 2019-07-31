Bilecik’e son 7 yıl içinde 26 ülkeden bisikletli geldi

Bilecik’i son 7 yıl içerisinde 26 farklı ülkeden 100 kişilik yabancı bisikletli ziyaret etti.

Konu hakkında bir açıklama yapan Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, “Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği olarak ve Bilecik Belediyesi’nin desteği ile turizm çalışmalarımızı genişletmek adına son 7 yıl içinde dünya, kıta ve ülkeler gezisine en ucuz ulaşım aracı olan bisikletle yola çıkıp kentimize gelen, her kıtadan, 26 farklı ülkeden, çok çeşitli amaçlarla, çeşitli meslek ve farklı yaşlardan, 100 kişilik yabancı bisikletli gezgin konuğumuz oldu. Bazen tek başına çıkılan yolculukların gücüne, bazen de çiftlerin mutluluklarına tanık olduk. Yazdıkları kitap ve blogların satırlarında yer aldık, yüz binlerce okur ile buluştuk” dedi.

“Kentimiz adına, konuklarımızın günlük gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaya çalışıyoruz”

Yavuz açıklamasının devamında, “İlk misafirimiz, Alman vatandaşı, Fransa’da bulaşıkçılık yapıp hayallerini ertelemeyen Heino samimiyetimize çok şaşırmıştı. O soğuk kış gününde, bu sıcak davranışımız, hafifletmişti havanın sertliğini. Ve bugün 100’üncü konuğumuz, Fransız Adrien oluyor. Kentimiz adına, konuklarımızın günlük gereksinimlerini ve sonraki günlerin hazırlığını fazlasıyla karşılamaya çalışıyoruz. Siz de bu girişimlerimize tanık oluyor ve desteğinizi esirgemiyorsunuz.Katkı ve desteğinizden dolayı teşekkür ederiz. İnsanlığa, ülkemize ve kentimize yaptığımız bu iyilikle ekibimiz, dostlarımız, destekçi kurum ve kuruluşlar adına gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.