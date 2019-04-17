Bilecik’e robot yarışmasında iki büyük ödül

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsun’da düzenlenen “Yapay Zeka” temalı 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda 760 robot ile en zorlu ve en yüksek sayıda robotun katıldığı “Mini Sumo” kategorisinde Türkiye birincisi ve ikincisi olarak büyük bir başarı gösterdi.

“Barbaros” isimli robot birinci, “Robotürk_1” isimli robot ise ikincilik derecesini finale kadar namağlup gelerek büyük başarı elde etti.Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy, öğrencilerini tebrik ederek başarılarını devamını diledi. Gürsoy, “Üretime ve ARGE’ye dayalı eğitim anlayışımız ile robotlarımızın yazılımlarının,elektronik kartlarının ve mekanik aksamlarının okulumuz bünyesinde üretilmesi ayrıca bir gurur kaynağıdır. Robot Kulübü Danışman Öğretmenleri Harun Yıldırım, Volkan Can, Ali Ocakcı, Hakan Selen’nin ve Robot Kulübü öğrencilerinin sınırlı bütçe ile meslek liseleri, üniversite ve özel kolejleri geride bırakarak büyük bir başarı sağladık” ifadelerine yer verdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise, Bilecik adına gurur verici bu büyük başarının yakalanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.