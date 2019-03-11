Bilecik’e Premium salon sineması geliyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan sinema salonu için ilgili firma yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; beraberinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kent Meydanı Projesi yüklenici firma yetkilileri ve Cinemax firmasının yetkilileri ile birlikte sinema salonunun gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulundu. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çalışma ile son teknolojik yapı ile dizayn edilecek sinema salonunun kente hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Sinema sektöründeki en büyük isimden Bilecik’e yatırım

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kent meydanında devam eden çalışmanın tüm hızıyla devam ettiğini ve sinema salonunun tamamlanması ile kente büyük bir hizmetin getirilmiş olacağını; “Bilecik Belediyesi olarak insanımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız sinema salonumuzu şehrimize kazandırıyoruz. Bu anlamda sinema sektöründe ilk sırada yer alan dünyada ise 5’inci sırada bulunan Cinemax firmasının Bilecik’e büyük bir yatırım yapacağını kaydetti” dedi.

Sinema salonu için inceleme ve görüşmeler başladı

Belediye Başkanı Nihat Can, sinema salonu için görüşmeler ve incelemelerin başladığını belirterek, sinema salonunun sahip olduğu özellikler hakkında ise; ‘’Hemşehrilerimizin beklediğine değecek bir hizmeti şehrimize kazandırıyoruz. 4 adet cep salon şeklinde hazırlanacak sinema salonunda 52, 66, 72 ve 87 koltuklu salonlar olacak. Sinema salonumuz ayrıca dünyada örnekleri az olan Premium salona da sahip olacak. İnşallah çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Bilecik’imizdeki başta gençlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın büyük bir ihtiyacını çözüme kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.