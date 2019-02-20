0553 313 94 23

Bilecik’e 3. OSB hayata geçiriliyor

Bilecik’in sanayisi ve ekonomisine güç katacak 3.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
Bilecik’e 3. OSB hayata geçiriliyor

Bilecik’in sanayisi ve ekonomisine güç katacak 3. OSB için müteşebbis heyet kuruluş protokolü imzalandı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 3. OSB kuruluş protokolü imzalanarak, yönetim kurulu ile denetim kurulu üyeleri belirlendi. Buna göre 3. OSB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na Bilecik Belediyesi’ni temsilen; Belediye Başkanı Nihat Can, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve İç Denetçi Kasım Uyar asil üye, Başkan Yardımcıları Kadri Şentürk ve Abdullah Tetik ise yedek üye olarak belirlendi.


“Bilecik yeni yatırımların merkezi olacak”


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can Bilecik’in yeni yatırımların merkezinin olacağını söyledi. Can, “Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Özel İdaresi işbirliğinde imzalan protokol ile ilimiz sanayisi ve ekonomisine büyük bir ivme kazandıracak 3. OSB’nin hayata geçirilmesi sağlandı. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 20’ye yakın firmanın bulunduğu Bilecik 3. OSB ile yeni yatırımların merkezi olmayı hedefliyor. Valiliğimiz, belediyemiz, il özel idaresi ve TSO’nun girişimleri ile şu ana kadar birçok firma ve ticari kuruluşu şehrimize getirdik. Marmara Bölgesinin her alanda yükselen değeri Bilecik’te yapacağımız çalışmalarla yeni yatırımcılar ve kazanımları sağlayacağız. Valimiz Bilal Şentürk başkanlığında imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah şehrimiz ekonomi ve ticarette yeni yatırımlar için daha cazip ve uygun olacak. Bilecik Belediyesi olarak, bu amaç doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmaları yapmaya hazırız” dedi.


Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Ay, Kadri Şentürk, Abdullah Tetik ve İç Denetçi Kasım Uyar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines" fuarı
    1. "ACE of MICE Exhibition by Turkish..
    2. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup
    3. Ankara'da Japon Filmleri Festivali..
    4. Ankara Barosu’ndan açıklama
    5. 'Özhaseki anketler konusunda çarpıcı..
    6. Park edilmek istenen tomruk yüklü tır..
    7. Sultangazi'da gizli kamera operasyonu
    8. Fatsa Kızılay’dan ‘sevgi bohçası’
    9. Almanlar Tepebaşı’na hayran kaldı
    10. Sarayköy’de hayvan yetiştiriciliği ve..
    11. AFAD’tan zorlu kış şartlarında gerçeği..
    12. Başkan Alemdar Kazımpaşa’ya misafir..
    13. Rektör Çakar, ihtisaslaşma ekibiyle..
    14. Cinayet zanlısının mahkemede yüzüne..
    15. DÜ ile DTSO arasında Ar-Ge ve..
    16. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan..
    17. Antalya Büyükşehir’de meclis üyesi..
    18. Dertlerimizin menşei midemiz değil,..
    19. Bilecik’e 3. OSB hayata geçiriliyor
    20. FETÖ sanığı eski akademisyene hapis..
    21. Yerel mahkeme Kütahyalı'ya ceza..
    22. Umreciler dualarla kutsal topraklara..
    23. MASİDAP’tan MÜSİAD Başkanı Ürper’e..
    24. Süleyman Kılınç projelerini açıkladı
    25. Bilnet Okulları’ndan sporculara tam..
    26. Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye..
    27. Akbank'a Global Finance'den ödül
    28. Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje..
    29. "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"
    30. Suriyeli gençten savaşta elini..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı