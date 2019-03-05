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Bilecik’e 15’inci akıllı durak yerleştirildi

Bilecik Belediyesi tarafından şu ana kadar şehir merkezine kazandırılan 15 adet 6 K Akılı Duraklar kentin her bir köşesini süslemekle birlikte vatandaşa konforu ve güveni sunuyor.

05 Mart 2019 Salı 14:01
Bilecik’e 15’inci akıllı durak yerleştirildi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan 6K akıllı durak sayısının 15 olduğunu belirterek, “15. akıllı durağımız şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

 

Bilecik Belediyesi tarafından şu ana kadar şehir merkezine kazandırılan 15 adet 6 K Akılı Duraklar kentin her bir köşesini süslemekle birlikte vatandaşa konforu ve güveni sunuyor. Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve birçok belediye ve şehir tarafından örnek proje olarak uygulanan 6 K Akıllı Duraklara yenilerini eklediklerini ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, “Bilecik Belediyesi olarak güzel ve yeni çalışmalarını ortaya koymaya devam ediyoruz. Örnek projemiz 6 K akıllı duraklarımızın sayısını ihtiyaca göre arttırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan büyük bir memnuniyet ve ilgi gördük. Son derece konforu sağlayan ve çoğu şehir tarafından örnek proje olarak değerlendirilen akıllı duraklarımızı arttıracağız. Şehrimize ve insanımızı hayırlı ve uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:01
  1. Bilecik
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