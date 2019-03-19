Bilecik’e 1 yılda 71 bin 810 adet bitki üretti

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sera alanında bir yılda 71 bin 810 adet bitki üretildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bir yıllık çalışma kapsamında 17 bin 164 metrekarelik alanda yeşillendirme çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bilecik’te 22 bin 778 adet fide, fidan, ağaç ve çalı bitkisini toprakla buluşturdu. Aynı şekilde 99 bin 179 adet yazlık ve kışlık mevsimlik çiçeği, Bilecik toprağıyla buluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi sera alanında 71 bin 810 adet bitki üretti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları kapsamında ayrıca, 4 milyon 966 bin 582 metrekare alanda çim biçimi, 163 bin 668 budama çalışması ve 2 bin 575 metrekare kauçuk parke döşemesi gerçekleştirdi" denildi.

"6 yeni park ile 9 revize edilen park çocukların hizmetine sunuldu"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, kentteki çocukların yapılan çalışmalarla sevindirmeye devam edildiği belirtilerek, "15 yıllık hizmeti boyunca Bilecik’i yaklaşık 120 park, bahçe ve oyun alanı ile buluşturan Bilecik Belediyesi, 2018 yılı çalışmaları kapsamında 6 adet yeni çocuk parkı ile 9 adet revize edilen parkı çocukların hizmetine sunduk" diye kaydedildi.