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Bilecik yerel seçim sonuçları 2019 | Bilecik ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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30 Mart 2019 Cumartesi 16:38
Bilecik yerel seçim sonuçları 2019 | Bilecik ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Bilecik 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Bilecik yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Bilecik, 2019 seçim sonuçları Bilecik, 2019 yerel seçim sonuçları Bilecik, son yerel seçim sonuçları Bilecik, Bilecik ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Bilecik Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Bilecik belediye başkan adayı Nihat Can, MHP Bilecik belediye başkan adayı Akın Atakan, CHP Bilecik belediye başkan adayı Semih Şahin, SP Bilecik belediye başkan adayı Hüseyin Hüsnü Avcı, BBP Bilecik belediye başkan adayı Engin Muslu, Vatan Partisi Bilecik belediye başkan adayı Devrim Serin, DP Bilecik belediye başkan adayı ise Sezai Balta oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Bilecik, Bilecik belediye Seçim sonuçları Bilecik 2019 yerel seçim sonuçları ve Bilecik ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Bilecik ilçe belediye başkan adayları

Bozüyük ilçesi Fatih Bakıcı, Gölpazarı ilçesi Hayri Suer, Söğüt ilçesi Osman Yılmaz, Yenipazar ilçesi Zafer Atılgan, Osmaneli ilçesi Mustafa Kürek, İnhisar Mehmet Kepez ve Pazaryeri ilçesi adayı Muzaffer Yalçın oldu. Ayrıca, Bilecik merkez Vezirhan beldesi Kemal Gergin, Bayırköy beldesi Mustafa Yaman ile Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi adayı da Selim Tuna olarak açıklandı.

Mevcut Bilecik Belediye Başkanı

Nihat Can

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

31 Mart Yerel Seçimlere Girecek Partiler

    Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

    Büyük Birlik Partisi (BBP)

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

    Demokrat Parti (DP)

    Demokratik Sol Parti (DSP)

    Halkların Demokratik Partisi (HDP)

    Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

    İYİ Parti

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

    Saadet Partisi (SP)

    Türkiye Komünist Partisi (TKP)

    Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı.

Bilecik 2014 yerel seçim sonuçları

  • AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi. 39,7. 11894.
  • MHP - Milliyetçi Hareket Partisi. 30,4. 9114.
  • CHP - Cumhuriyet Halk Partisi. 27,8. 8342.
  • SP - Saadet Partisi. 1,5. 455.
  • MP - Millet Partisi. 0,4. 133.
  • BTP - Bağımsız Türkiye Partisi. 0,2. ...
  • HÜDA PAR - Hür Dava Partisi.
  • DSP - Demokratik Sol Parti.

Bilecik 2018 Genel Seçim Sonuçları

Bozüyük 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 39

MHP % 36

CHP % 20

BBP % 2

Gölpazarı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 45

AK Parti % 44

MHP % 8

İnhisar 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 46

AK Parti % 44

CHP % 7

Osmaneli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 39

MHP % 36

CHP % 21

SP % 1

Söğüt 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 44

AK Parti % 40

CHP % 9

SP % 4

Bilecik 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 43.04

CHP % 28.47

İYİ Parti % 14.42

MHP % 9.38

HDP % 2.94

SP % 1.13

AK Parti Bilecik Milletvekili

Selim Yağcı

CHP Bilecik Milletvekili

Yaşar Tüzün

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:38
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