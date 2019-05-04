Bilecik ve Bozüyük’ün kültür elçisi, koro şefi ve bağlama hocası Mehmet Uysal’a bir ödül daha

Bilecik ve Bozüyük’ün kültür elçisi, koro şefi ve bağlama hocası Mehmet Uysal Ankara’da bir ödül daha aldı.

Şef Ufuk Önder Serdar yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu konserine davet edilen Mehmet Uysal’ın konser programında Zekai Aşçıkoca ve Hüseyin Er’den derleyip notaya aldığı “Su doldurur bakıra (Çakır)” isimli bir Bozüyük türküsünü icra edildi. Türkü öncesinde sahneye davet edilen Mehmet Uysal önce türkünün kaynak kişileri hakkında bilgi verdi ve ardından izleyenlere türkünün hikâyesini anlattı. Daha sonra Uysal koronun içine davet edilerek Bozüyük türküsü icra edildi. Türkünün bitimindeMehmet Uysal’a Türk Halk Müziğine ve kültüre katkılarından dolayı MEB THM Korosu adına TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Şefi Serbülent Yasun tarafından plaket takdim edildi.

Mehmet Uysal geçtiğimiz aylarda da TRT Müzik kanalında yayınlanan “Fasl-ı Anadolu “ programının Bilecik bölümünde 9 öğrencisiyle birlikte yer almış ve programda 7 tane Bilecik türküsü seslendirmişlerdi. Burada da Bozüyük türküsü olarak “Su doldurur bakıra” türküsünü toplu olarak icra etmişler ve türkü izleyenler tarafından beğenilmişti.