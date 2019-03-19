Bilecik TEDAK voleybol takımı hakem Ulusoy’dan şikâyetçi

Bilecik Tenis ve Dağcılık Kulübü (TEDAK) voleybol takımı oyuncuları hakem şikâyetini dile getirirken, velileri ise yaşanan olumsuz olayların devamlı tekrarlandığı söyleyerek, "Bu şekilde olursa çocuklarımızı maça göndermeyelim" dediler.

Geçtiğimiz gün İstasyon Spor Salonu’nda oynanan Bilecik Midi Kızlar Voleybol Kulüp Ligi müsabakasında Bilecik TEDAK- Bozüyük Belediyesi İdmanyurduspor karşı karşıya geldi. Maçı yöneten Engin Ulusoy’un maç boyu göstermiş olduğu tutum ve davranışlar maçı izlemeye gelen TEDAK’LI seyircileri tepkilerini dile getirdiler. TEDAK’lı seyirciler maç öncesinde Bozüyük takımının toplarını unutması üzerine maçın hakemi gidip Bozüyük takımına top getirdiğini, maç öncesi hakemin ısınma esnasında sürekli Bozüyük takımı antrenörüyle sohbet ettiğini iddia ettiler.

"Maç boyunca bizi tahrik etti"

Maç sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Bilecik TEDAK voleybol takımı oyuncuların velileri, "Bozüyük takımı 20 kişiyle gelmiş olmasına rağmen 12 kişiyi sahada bırakıp diğerlerini tribüne çıkartması gerekirken maçı başlattı ve kural hatası yaptı. Maç esnasında verdiği bazı tutarsız kararlar sonrası molalarda gülmesiyle bizleri tahrik etti. Yine maç bitiminde hemen Bozüyük takımı antrenörünün yanına giderek ve gülerek sohbet etmeye devam etti. Bu şekilde olursa çocuklarımızı maça göndermeyelim. Zaten maç sonucu önceden belli oluyor. Bu hakemin başka bir voleybol takımının çalıştırması etik değil. Buna yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor" dediler.

Öte yandan takım antrenörü Ali Öğredik, kulüp antrenörlerinin maçlarda görev almasının etik ve kural açısından doğru olmadığını belirtti.

Maçı izlemeye gelen seyirciler hakemlerin iki takımada eşit mesafede olması gerektiğini, bir takım antrenörüyle bu şekilde gülerek sohbet içinde bulunmaması gerektiğini dile getirdiler.