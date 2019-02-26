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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ’Değerler Eğitim’ programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde “Değerler Eğitimi” konulu program gerçekleştirildi.

26 Şubat 2019 Salı 12:47
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ’Değerler Eğitim’ programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde “Değerler Eğitimi” konulu program gerçekleştirildi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa program düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı projelerinden olan “Gençliğe Değer” projesi kapsamında gençlerin, bilgi, ahlak, erdem, estetik ve ruh güzelliği ile yetişmelerine, milleti bir araya getiren milli ve manevi değerlere, insani haslet ve faziletlere bağlı bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonundaki programa yoğun katılım sağlandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Özkan Özburun tarafından “Çağın Psiko-Sosyal Hastalıkları” konulu konferans verildi. Programa Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, üniversite öğretim üyeleri, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:47
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