Bilecik Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bilecik sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan orucu hicri dokuzuncu yılda Müslümanlara farz kılındı. Ramazan ayında oruç farz kılındıktan sonra Peygamber Efendimiz (s.av) ““Mübarek Ramazan Ayı size geldi. Yüce Allah’ta bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.” (Nesai, Sıyam,5) buyurarak bu farzı her Müslümanın yerine getirmesi gerektiğini bildirdi. Ramazan orucu tutmak isteyen Bilecikli vatandaşlarımız, Ramazan ayının ne zaman geleceğini ve imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Bilecik Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bilecik sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Her ibadetin başlangıcı olduğu gibi, oruç ibadetinin de başlangıcı vardır oda sahurdur. Sahur vakti kalkıp bir şeyler yemeyi bize Peygamber Efendimiz (s.a.v) emretmiştir. Çünkü “Bizim orucumuzla Ehl-i kitabın orucunu ayıran (şey) sahur yemeğidir.” (Müslim, Sıyam, 46) diye buyurmuştur. Bilecik ilinde ikamet eden vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…
Diyanet Bilecik İmsakiye 2021
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi