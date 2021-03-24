Bilecik Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bilecik sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Her ibadetin başlangıcı olduğu gibi, oruç ibadetinin de başlangıcı vardır oda sahurdur. Sahur vakti kalkıp bir şeyler yemeyi bize Peygamber Efendimiz (s.a.v) emretmiştir. Çünkü “Bizim orucumuzla Ehl-i kitabın orucunu ayıran (şey) sahur yemeğidir.” (Müslim, Sıyam, 46) diye buyurmuştur. Bilecik ilinde ikamet eden vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Bilecik İmsakiye 2021

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi