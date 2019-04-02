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Bilecik mermerine İzmir Fuarı’nda büyük ilgi

İzmir’de düzenlenen Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını tüm dünyaya açarken, Bilecik mermeri fuarda büyük ilgi gördü.

02 Nisan 2019 Salı 13:12
Bilecik mermerine İzmir Fuarı’nda büyük ilgi

İzmir’de düzenlenen Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını tüm dünyaya açarken, Bilecik mermeri fuarda büyük ilgi gördü.


Fuara, mermer şehri Bilecik’ten de 30 firma fuarda yer aldı. Ziyaretçi sayısı ile dünyanın ilk üç mermer fuarı arasında olan ve mermer sektörünün önemli isimlerinin yer aldığı fuarda, Bilecik’ten katılan 30 firmanın yanında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Şükrü Keskin fuarda açılan stantları tek tek gezerek stantlar hakkında bilgi aldı. Firma temsilcilerini tebrik eden Keskin, sektörle ilgili istişarelerde bulunarak Bilecik ve ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.


Öte yandan Başkan Keskin, fuara katılan üyelerine de plaket takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 13:12
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