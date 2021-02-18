Bilecik korona vaka sayısı kaç? Bilecik’te korona vakası ne kadar arttı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.

Aşılananların sayısı kaç oldu?

Kaç kişi aşılandı? Öte yandan Türkiye, koronavirüs aşılamasında hızla yol almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son dakika verilerine göre saat 14.30 itibarıyla aşılananların sayısı Türkiye genelinde 6 milyonu geçti.