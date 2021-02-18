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Korona Virüs Bilecik korona vaka sayısı kaç? Bilecik’te korona vakası ne kadar arttı?
Korona Virüs

Bilecik korona vaka sayısı kaç? Bilecik’te korona vakası ne kadar arttı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta başından itibaren ilerin korona vaka sayıları açıklanmaya başlandı. 8-14 Şubat 2021 haftasının vaka sayısına göre, Trabzon’da 228.02, Rize’de 202.44, Ordu’da 194.42, Giresun’da 184.34, Samsun’da 171.29, Tokat’ta 118.52 vaka tespit edilmişi. Geçen hafta açıklanan korona vaka tablosuna göre, Bilecik’te 35.41 vaka tespit edilmişti. Bakan Koca geçen haftaya göre vaka sayısı artan iller arasında Bilecik’i de saydı. Peki Bilecik korona vaka sayısı kaç? Bilecik’te korona vakası ne kadar arttı?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:31:00 - 2021-02-18 15:35:38
Bilecik korona vaka sayısı kaç? Bilecik’te korona vakası ne kadar arttı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.

bilecik korona vaka sayısı

Aşılananların sayısı kaç oldu?

Kaç kişi aşılandı? Öte yandan Türkiye, koronavirüs aşılamasında hızla yol almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son dakika verilerine göre saat 14.30 itibarıyla aşılananların sayısı Türkiye genelinde 6 milyonu geçti.

korona aşısı kaç kişi oldu 

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