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Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirildi.


Vali Şentürk, Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, istihdam konusundaki sorunların çözülmesi ve geliştirilmesi konularını değerlendireceklerini belirterek kaliteli istihdamın kaliteli işten geçtiğini söyledi. 2019 yılının 7 aylık dönemi sonunda, işe yerleştirme, mesleki eğitim, işsizlik sigortası ve danışmanlık faaliyetleri alanlarındaki hedefleri ve gerçekleşme sayıları hakkında sunumun yapıldığı toplantıda, “30 Temmuz’a kadar iş aramak amacıyla 263’ü engelli, 30’u eski hükümlü olmak üzere toplam 9 bin 594 kişi başvurdu. İş-Kur portalında kayıtlı iş gücü sayısı toplam 20 bin 376 kişi olup, kayıtlı işsiz sayısı ise 9 bin 997 kişidir. İlimizdeki işverenlerden personel ihtiyacını karşılamak üzere 2 bin 541 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam garantili mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programları kapsamında 5 bin 150 kişi işe yerleştirilmiştir. Mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında 2019 yılı içerisinde düzenlenen kurslardan bin 413 kişi yararlanmıştır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin hayatta tutmaya yönelik 9 farklı alanda düzenlenen kurslara toplam 115 kişi katılmıştır” bilgilerine yer verildi.


Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
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