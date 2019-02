Bilecik her geçen gün büyüyor gelişiyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, belediye tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla hasbıhal etti.

Vatandaşların görüşlerini dinleyen Başkan Can, "Bilecik’imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizlerde esnaf ve vatandaşımızın yanında olarak onların görüş ve önerilerini aldık" dedi.

Başkan Can, kent merkezinde belediye tarafından yapılan çalışmaları incelerken, çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşların istek ve taleplerini değerlendiren Başkan Can, "Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbıhal ettik. Bilecik’imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizlerde esnaf ve vatandaşımızın yanında olarak onların görüş ve önerilerini aldık çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Daha yaşanabilir, daha dinamik ve her alanda daha cazip bir Bilecik için görüş alışverişinde bulunduk, çaylarını içtik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.