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Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nce 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan sergi açıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nce 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan sergi açıldı.


Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışında, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentin tarihinin yanında farklı zenginlik ve güzellikleri olan özel bir şehir olduğunu belirterek, önemli görev ve sorumluluğu alan kişiler olarak eğitim başta olmak üzere her alanda Bilecik’i en iyi noktaya taşımak için çalışmaları gerektiğini belirtti.


Hem tarihe karşı hem de millete karşı borçlarının bulunduğun söyleyen Vali Şentürk, “Halk eğitim faaliyetlerinde birincisi meslek edindirmek. Topluma kazandırmak, toplumun ondan faydalanabileceği bir hale getirmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Zor bir iş, çok kolay değil. İnsanlara bilmediklerini öğretmek. Bilgiye ulaşmak zor değil bu çağda. Bu bilgiyi doğru seçebilmek ve bunu kullanabilir hale getirmek marifet. Dolaysıyla Halk Eğitim Merkezlerimizde, okullarımızda hedefimizi buraya yönlendirmek zorundayız. Bilgiyi aldığımız an ondan yararlanabilir hale dönüştürebilmemiz gerekiyor. Zamanı doğru değerlendirmeliyiz. Aile bütçesine katkı sağlayacak meslekler öğrenmeliyiz. Bilecik’in kendi sanatsal ve kültürel değerleri olması lazım. Ekonomik anlamda ticarileşebilen çok özel ürünler ortaya koyabilmeliyiz. İlimizi temsil edebilecek örnek ürünler ortaya koyarak, ekonomisine de katkı sağlayalım. Kurslarda kendilerini geliştiren kursiyerlerimizin, kendi işlerini kurarak ekonomik hayata katılmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.


Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, daire müdürleri ve beraberindekiler, kursiyerlere belgelerinin verilmesinin ardından kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri gezerek, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
  1. sergi
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