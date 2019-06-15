Bilecik Edebali Ortaokulundan harika mezuniyet töreni

Bilecik’in en köklü okullarından biri olan Edebali Ortaokulu’nun düzenlediği mezuniyet töreni katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

1924 yılından günümüze eğitim öğretimde birçok ilkleri gerçekleştirmiş Edebali Ortaokulu başarılı öğrencilerine ve okuluna yakışır bir mezuniyet törenine imza attı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen tören öncesi öğrencilere pilav ikramı, velilere hazırlanmışkokteylin ve canlı müzikle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklalMarşının ardından Okul Müdürü Mustafa Ejder yaptığı konuşmada, öğrencilere eğitim yaşantıları boyunca başarılar diledi.

Okul birincisi Sezin Kasap’ın okul şeref kütüğüne plaket çakması ve okulbayrak flama devir teslimi töreni yapıldı.260 öğrencinin mezuniyet belgesi aldığı törende, müzik öğretmeniBircan Barut ‘un çalıştırdığıhoron ekibi gösterileri ile alkış topladı.

Okul birincisi Sezin Kasap , okul ikincisi Zehra Alpar, okul üçüncüsü Zeynep Zülal Keskin, Okul Öğrenci Meclisi Başkanı Aytuğ Uzunoğlu’na Okul Müdürü Mustafa Ejder, Müdür Yardımcısı Yeşer Karabulut, sınıf öğretmenleri Gülay Sandal ve Yeliz Samur plaketlerini, madalyalarını ve hediyelerini verdi. Son bölümde mezuniyet diplomalarını alan öğrenciler coşku ile kep atarak başarılı eğitim yıllarını güzel bir tören ile noktaladılar.