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Korona Virüs

Bilecik diken üstünde! Koronavirüs görülmeyen ilçede 5 kişinin testi pozitif çıktı

Bilecik'in hiç koronavirüs vakası görülmeyen Pazaryeri ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:40:00 -
Bilecik diken üstünde! Koronavirüs görülmeyen ilçede 5 kişinin testi pozitif çıktı

Bilecik'in hiç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmeyen Pazaryeri ilçesinde 5 vaka tespit edildi.

Pazaryeri, kaymakamlık ve belediyenin sıkı çalışmaları neticesinde Bilecik’te vaka görülmeyen tek ilçe olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin şikayetleri nedeniyle yapılan koronavirüs testilerinin pozitif çıktığı, şahısların evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Vaka sayısının artmasından korkuluyor

Yetkililer konu ile ilgili açıklama yapmazken ilçede vaka sayısının artmasından korkuluyor.

Pazaryeri Belediyesi vatandaşları dışarıya çıktıklarında muhakkak maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda sürekli uyarıyor.

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Yorumlar

Ulvi

Kaç kere söyleyeceğiz kardeşim.´´Köpek insanı ısırırsa haber olmaz.İnsan köpeği ısırır ise haber olur.´´Günümüzde herhangi bir ilçede 5 kişinin korona testinin pozitif çıkmasından daha doğal ne olabilir.
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