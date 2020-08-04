Bilecik diken üstünde! Koronavirüs görülmeyen ilçede 5 kişinin testi pozitif çıktı
Bilecik'in hiç koronavirüs vakası görülmeyen Pazaryeri ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bilecik'in hiç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmeyen Pazaryeri ilçesinde 5 vaka tespit edildi.
Pazaryeri, kaymakamlık ve belediyenin sıkı çalışmaları neticesinde Bilecik’te vaka görülmeyen tek ilçe olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin şikayetleri nedeniyle yapılan koronavirüs testilerinin pozitif çıktığı, şahısların evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.
Vaka sayısının artmasından korkuluyor
Yetkililer konu ile ilgili açıklama yapmazken ilçede vaka sayısının artmasından korkuluyor.
Pazaryeri Belediyesi vatandaşları dışarıya çıktıklarında muhakkak maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda sürekli uyarıyor.