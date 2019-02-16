Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde 70’i tamamlandı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; Sağlık Bakanlığı tarafından ilde yapımı devam eden Bilecik 250 yataklı Devlet Hastanesinin yapım çalışmalarının yüzde 70’lik oranda tamamlandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Tuğrul Zeytin, Bilecik Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Üçkardeş, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, yapım çalışması devam eden hastanede incelemelerde bulundu. Başhekim Hüseyin Üçkardeş’ten hastane özellikleri ve çalışmanın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Can, Bilecik’e çok önemli bir eserin kazandırıldığını kaydetti.

“Bilecik’e otel konforunda sağlık odaları ve son teknoloji ile donatılmış hastaneye kavuşuyor”

Hastanenin sahip olduğu özellikleriyle örnek bir çalışma olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; "İlimizde yapımı devam eden 250 yataklı devlet hastanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledik ve bilgi aldık. Hükumetimizin şehrimiz ve insanımız için büyük bir hizmeti olan yeni devlet hastanemizin yüzde 70’lik kısmı tamamlandı ve yakın zamanda insanımızın hizmetine girecek. Son teknolojik donanımı, otel konforunda sağlık alanları, 525 araçlık otoparkı ve karayoluna yakınlığı ile büyük bir çalışma olan hastanemiz en güzel şekliyle tamamlanıyor. İlimizi ve insanımızı böyle güzel bir eser ile buluşturan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ve katkısı olan bütün devlet ve hükumet büyüklerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

250 yataklı Bilecik devlet hastanesi hizmet alanları

Öte yandan, 250 yataklı Bilecik Devlet Hastanesi poliklinik ve diğer sağlık birimlerindeki bölümlere ek olarak, 1’inci seviye erişkin yoğun bakım, 2’nci seviye erişkin yoğun bakım, 3’üncü seviye erişkin yoğun bakım, 1’inci seviye yeni doğan bakım, 2’nci seviye yeni doğan yoğun bakım, sdl yatak, travma odası, izolasyon oda sayısı, resitütasyon, dekontaminasyon - acil ortopedi alçı odası, acil röntgen, acil ultrason, mahkum servisi, enfeksiyon hastalıkları servisi, dahili - cerrahi servisler, yanık odası, poliklinik, poliklinik ateşli çocuk günü birlik müdahale, poliklinik nst alanı, poliklinik kan alma alanı, gebe okulu, diyabet okulu, denetimli serbestlik tedavi hizmetleri, madde bağımlılığı ayakta tedavi merkezi; kan transfizyon merkezi, tıbbi laboratuvar (biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji), onkoloji hizmet birimi, ayaktan kemoterapi birimi ve trsm; ultrason, röntgen, mamografi, kemik dans. eko, kolonoskopi, gastroskopi, bronkoskopi, ameliyathane odaları, diyaliz, acil servis, çocuk müşahade odaları, yetişkin müşahade odalarına sahip olacak.

Polikliniklerin olduğu bölüm 4 ve yatan hasta bölümü 6 kattan oluşan hastanede ayrıca 525 araçlık otopark da olacağı belirtildi.