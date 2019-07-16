Bilecik Belediyesi’nden Yeni Türkü ve Ayfer Er konseri Bilecik Belediyesi tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek konserlerde birbirinden değerli sanatçılar, Bileciklilerle buluşmaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek konserlerde birbirinden değerli sanatçılar, Bileciklilerle buluşmaya devam ediyor.

Kültür ve sanata önem veren şehir yönetimine sahip Bilecik, düzenlenen konserlerde birbirinden değerli sanatçıyı ağırlıyor. Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatroda 19 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Yeni Türkü sahne alırken, 20 Temmuz Cumartesi günü saat: 21.00 de ise Ayfer Er sahne alacak.

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