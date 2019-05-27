Bilecik Belediyesi’nden su arızası hakkında duyuru

Bilecik Belediyesi, dün çeşmelerden alan çamurlu su ve arıza hakkında açıklama yapıldı.

Bilecik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Karasu su dağıtım hatlarında ortaya çıkan arıza nedeniyle ilimizin birçok noktasına su dağıtımı yapılamamış ve arıza giderilinceye kadar vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak için yerel kaynaklardan su takviyesi yapılmaya başlanmıştır. Yerel kaynaklarımızın kuyu suyu niteliğinde olması nedeniyle hatlara akan su bulanık bir sudur. Bulanıklığın nedeninin herhangi bir kanalizasyon sızıntısı ya da hijyenik yetersizlik olmadığını, ancak mikro ölçekli toprak partikülleri içerdiğinden dolayı, içme suyu olarak kullanılmamasını halkımızın bilgisine sunarız. Ekiplerimiz, gün içinde olağan duruma dönmek ve suyu normal dağıtım kaynaklarından verebilmek için onarım faaliyetlerini aciliyetle sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.