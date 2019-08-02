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Bilecik Belediyesi’nden sokak hayvanları için çağrı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının yaz mevsiminin olumsuz koşullarından etkilenmemesi için evlerin ve sokakların uygun noktalarına yemek ve su kaplarının bırakılması çağrısı yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:09
Bilecik Belediyesi’nden sokak hayvanları için çağrı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının yaz mevsiminin olumsuz koşullarından etkilenmemesi için evlerin ve sokakların uygun noktalarına yemek ve su kaplarının bırakılması çağrısı yaptı.


Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, kentteki sokak hayvanları için şu ana kadar birbirinden güzel çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesinin sokaktaki kedi ve köpeklerin, yazın olumsuz hava şartlarından korunmaları için önemli bir uyarı ve çağrıda bulundu. Avcı, “Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımız en iyi şekilde ağırlanmaktadır. Sokak hayvanlarının başta tedavileri olmak üzere birçok alandaki ihtiyaçları karşılanıyor. Kış mevsiminde sokak hayvanlarının her türlü olumsuzluğu karşı korunması için şehrin belirli noktalarına barınak ve kulübeler konulduğu gibi yaz mevsimine ilişkin de gerekli tedbirler alınmaktadır. Bununla birlikte vatandaşların da evlerinin ve sokaklarının uygun alanlarına can dostlarımız için yemek ve su kaplarını bırakmaları son derece önemlidir" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:09
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