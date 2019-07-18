Bilecik Belediyesi’nden ot temizliği

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelindeki birçok noktada, yabani ot ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında şehir genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliğini gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne gecen ekipler, vatandaşların ve çocukların park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpler de temizlendi.